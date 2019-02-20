Троллейбус и «Ниссан» столкнулись в Смоленске
ДТП произошло напротив ДК «Шарм»
ФОТО: ВКонтакте.
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Троллейбус и «Ниссан» столкнулись в Смоленске, сообщается в паблике «Смоленский транспорт» ВКонтакте. ДТП произошло утром 20 февраля напротив ДК «Шарм».
Иномарка не поделила дорогу с водителем троллейбуса №1. О пострадавших ничего не сообщается.
Кроме того, утром 20 февраля Заднепровский район был отрезан от транспортного сообщения. Причиной также стало ДТП с трамваем.
Также стали известны подробности ДТП, в котором пострадал 12-летний школьник. Мальчика сбила «Волга» на переходе у 26-й школы.
ИСТОЧНИК KP.RU