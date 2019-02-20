2019-02-20T11:54:07+03:00
Происшествия

Троллейбус и «Ниссан» столкнулись в Смоленске

ДТП произошло напротив ДК «Шарм»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Троллейбус и «Ниссан» столкнулись в Смоленске, сообщается в паблике «Смоленский транспорт» ВКонтакте. ДТП произошло утром 20 февраля напротив ДК «Шарм».

Иномарка не поделила дорогу с водителем троллейбуса №1. О пострадавших ничего не сообщается.

Кроме того, утром 20 февраля Заднепровский район был отрезан от транспортного сообщения. Причиной также стало ДТП с трамваем.

Также стали известны подробности ДТП, в котором пострадал 12-летний школьник. Мальчика сбила «Волга» на переходе у 26-й школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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