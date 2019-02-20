В марте смоляне могут воспользоваться дополнительными поездами

СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-20T12:06:00+03:00

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В праздничные дни марта смоляне могут воспользоваться дополнительными рейсами поездов, сообщает пресс-служба МЖД. Транспорт дальнего следования будет отправляться с московских вокзалов.

- Для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки в период празднования Международного женского дня более 40 дополнительных рейсов совершат поезда дальнего следования формирования АО «ФПК» с вокзалов Московского узла, - отмечают в пресс-службе.

Дополнительные поезда свяжут Москву с Казанью, Кировом, Санкт-Петербургом, Костромой, Ярославлем, Воронежем, Белгородом, Старым Осколом, Саранском, Чебоксарами, Ижевском, Тамбовом, Саратовом, Ульяновском, Уфой, Пензой, Нижним Новгородом, Самарой, Волгоградом и другими городами.

Для удобства пассажиров перенесена дата отправления из Москвы поезда №602 Москва – Рыбинск с 6 на 7 марта.

Продлен маршрут следования скоростного поезда «Ласточка» №725/726 до Курска, который обычно курсирует между столицей и Орлом. Поезд будет выходить в рейс под № 721/724 отправлением из Москвы в 8:30, из Курска в 17:05.

Кроме того, предусмотрены дополнительные рейсы между Москвой и Брянском, Новозыбковым, Курском и Льговым.

В случае высокого спроса на билеты будет приниматься решение об увеличении количества дополнительных поездов либо включении дополнительных вагонов. в уже назначенные составы.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Напоминаем пассажирам, что с 10 декабря 2017 года оформить билеты на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении, можно за 90 суток до даты отправления поезда, что позволяет заранее планировать свою поездку.

ИСТОЧНИК KP.RU