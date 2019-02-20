2019-02-20T12:29:49+03:00
Происшествия

Квартира в пятиэтажке горела из-за замыкания мобильной зарядки

Спасателям пришлось ломать дверь, хозяина жилья дома не оказалось
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Смоленске тушили квартиру, в которой на момент ЧП не было хозяев. Спасателям пришлось вскрывать металлическую дверь, чтобы зайти внутрь, сообщили в региональном МЧС.

Пожар произошел в ночь на 20 февраля на улице Соболева.

- В однокомнатной квартире загорелся диван, - отмечают в ведомстве. - Пламя не успело перекинуться на другую мебель, но комната закопчена по всей площади.

Пожарные отмечают, что огонь мог возникнуть по электротехнической причине.

Пользователи соцсетей пишут, что пожар произошел из-за зарядного устройства, которое находилось в розетке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Родителям школьников предлагают сдать ЕГЭ в Смоленске
В марте смоляне могут воспользоваться дополнительными поездами
Троллейбус и «Ниссан» столкнулись в Смоленске
Стали известны подробности ДТП с 12-летним ребенком в Смоленске
В Смоленске прозвучали хиты «Pink Floyd»
Смолянам сделают прически бесплатно
Вытяжка мангала горела в ресторане Смоленска
Экс-директора УКСа в Смоленске ждет суд
Бренд «Смолпродукт» пополнился новыми товарами
Коммунальщики устранили аварию на водозаборе в Смоленске
Водитель «Волги» сбил ребенка в центре Смоленска
В Смоленске задержали подозреваемого в нападении на девушку
Роспотребнадзор сообщил о сокращении заболеваемости гриппом в Смоленске
Семь человек выбыли из мэрской гонки в Смоленске
Смолянина с судимостью подозревают в краже снегоката
25 улиц Смоленска остались без электричества
Более 60 домашних животных заживо сгорели под Смоленском