Квартира в пятиэтажке горела из-за замыкания мобильной зарядки
Спасателям пришлось ломать дверь, хозяина жилья дома не оказалось
ФОТО: pixabay.com
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В Смоленске тушили квартиру, в которой на момент ЧП не было хозяев. Спасателям пришлось вскрывать металлическую дверь, чтобы зайти внутрь, сообщили в региональном МЧС.
Пожар произошел в ночь на 20 февраля на улице Соболева.
- В однокомнатной квартире загорелся диван, - отмечают в ведомстве. - Пламя не успело перекинуться на другую мебель, но комната закопчена по всей площади.
Пожарные отмечают, что огонь мог возникнуть по электротехнической причине.
Пользователи соцсетей пишут, что пожар произошел из-за зарядного устройства, которое находилось в розетке.
ИСТОЧНИК KP.RU