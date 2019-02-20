Квартира в пятиэтажке горела из-за замыкания мобильной зарядки

СЕГОДНЯ 12:29 2019-02-20T12:29:49+03:00

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В Смоленске тушили квартиру, в которой на момент ЧП не было хозяев. Спасателям пришлось вскрывать металлическую дверь, чтобы зайти внутрь, сообщили в региональном МЧС.

Пожар произошел в ночь на 20 февраля на улице Соболева.

- В однокомнатной квартире загорелся диван, - отмечают в ведомстве. - Пламя не успело перекинуться на другую мебель, но комната закопчена по всей площади.

Пожарные отмечают, что огонь мог возникнуть по электротехнической причине.

Пользователи соцсетей пишут, что пожар произошел из-за зарядного устройства, которое находилось в розетке.

ИСТОЧНИК KP.RU