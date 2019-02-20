Родителям школьников предлагают сдать ЕГЭ в Смоленске

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-20T13:15:50+03:00

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Родителям школьников предлагают сдать ЕГЭ по русскому языку в Смоленске, сообщает пресс-служба обладминистрации. Акция пройдет 25 февраля на Королевке в школе №40.

Представители администрации отмечают, что испытание даст возможность взрослым понять и увидеть, как проводится регистрация и проходит экзамен.

- Для участия в акции нужна регистрация. Записаться можно до 21 февраля включительно по телефонам: 44-62-29, 44-69-96, 44-55-11, – комментируют в пресс-службе.

Начало акции в 15.00.

Испытания пройдут во всех муниципальных образованиях региона, отмечают в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU