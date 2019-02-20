Родителям школьников предлагают сдать ЕГЭ в Смоленске
Взрослые смогут проверить знания по русскому языку
ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:
Родителям школьников предлагают сдать ЕГЭ по русскому языку в Смоленске, сообщает пресс-служба обладминистрации. Акция пройдет 25 февраля на Королевке в школе №40.
Представители администрации отмечают, что испытание даст возможность взрослым понять и увидеть, как проводится регистрация и проходит экзамен.
- Для участия в акции нужна регистрация. Записаться можно до 21 февраля включительно по телефонам: 44-62-29, 44-69-96, 44-55-11, – комментируют в пресс-службе.
Начало акции в 15.00.
Испытания пройдут во всех муниципальных образованиях региона, отмечают в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU