2019-02-20T14:38:43+03:00
Происшествия

Жительница Вязьмы осталась без денег после общения с «экстрасенсом»

Женщина перевела мошенникам более 150 тыс. рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Жительница Вязьмы осталась без денег после общения с «экстрасенсом», сообщает пресс-служба регионального УМВД. Свои сбережения женщина перевела мошенникам сама.

По информации полицейских, смолянка не в первый раз прибегала к помощи предсказателей.

- На мобильный телефон потерпевшей позвонил неизвестный и сказал, что «оказанные услуги являются предметом судебного иска» и ей положена компенсация. Звонивший попросил оплатить издержки, пошлины и адвоката. Женщина поверила и отдала мошенникам деньги, переведя их на номера, - рассказали в ведомстве.

Позднее смолянка поняла, что ее обманули. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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