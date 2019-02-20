Жительница Вязьмы осталась без денег после общения с «экстрасенсом»
Жительница Вязьмы осталась без денег после общения с «экстрасенсом», сообщает пресс-служба регионального УМВД. Свои сбережения женщина перевела мошенникам сама.
По информации полицейских, смолянка не в первый раз прибегала к помощи предсказателей.
- На мобильный телефон потерпевшей позвонил неизвестный и сказал, что «оказанные услуги являются предметом судебного иска» и ей положена компенсация. Звонивший попросил оплатить издержки, пошлины и адвоката. Женщина поверила и отдала мошенникам деньги, переведя их на номера, - рассказали в ведомстве.
Позднее смолянка поняла, что ее обманули. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU