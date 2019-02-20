СЕГОДНЯ 14:38 2019-02-20T14:38:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Вязьмы осталась без денег после общения с «экстрасенсом», сообщает пресс-служба регионального УМВД. Свои сбережения женщина перевела мошенникам сама.

По информации полицейских, смолянка не в первый раз прибегала к помощи предсказателей.

- На мобильный телефон потерпевшей позвонил неизвестный и сказал, что «оказанные услуги являются предметом судебного иска» и ей положена компенсация. Звонивший попросил оплатить издержки, пошлины и адвоката. Женщина поверила и отдала мошенникам деньги, переведя их на номера, - рассказали в ведомстве.

Позднее смолянка поняла, что ее обманули. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU