Магазинный вор задержан в Смоленске
Магазинный вор задержан в Смоленске, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Мужчина более десяти раз приходил в магазины, брал с полки продукты и проносил их под одеждой, в большинстве случаев не оплачивая на кассе.
По словам полицейских, подозреваемого неоднократно фиксировали камеры видеонаблюдения.
- Задержать мужчину удалось после того, как он зашел в один из сетевых магазинов Смоленска и сотрудники по камерам обратили внимание на его странное поведение. 55-летний мужчина брал товары с полок и прятал под одежду, - рассказали сотрудники УМВД.
В ведомстве поясняют, что мужчина неоднократно попадался полицейским.
В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.
ИСТОЧНИК KP.RU