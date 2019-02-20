СЕГОДНЯ 16:45 2019-02-20T16:45:56+03:00

Мужчина заходил в магазины, набирал продукты и выносил их под одеждой

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Магазинный вор задержан в Смоленске, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Мужчина более десяти раз приходил в магазины, брал с полки продукты и проносил их под одеждой, в большинстве случаев не оплачивая на кассе.

По словам полицейских, подозреваемого неоднократно фиксировали камеры видеонаблюдения.

- Задержать мужчину удалось после того, как он зашел в один из сетевых магазинов Смоленска и сотрудники по камерам обратили внимание на его странное поведение. 55-летний мужчина брал товары с полок и прятал под одежду, - рассказали сотрудники УМВД.

В ведомстве поясняют, что мужчина неоднократно попадался полицейским.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU