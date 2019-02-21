2019-02-21T06:31:07+03:00
Общество

Смолян просят проголосовать за места для благоустройства

Горожане должны выбрать три сквера из шести
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Благоустройство парка 1100-летия Смоленска вызвало бурю негодования у смолян.Благоустройство парка 1100-летия Смоленска вызвало бурю негодования у смолян.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолян просят проголосовать за места для благоустройства, сообщает пресс-служба городской администрации. Горожанам предстоит выбрать три из шести предложенных скверов. Сделать это можно 28 февраля с 8.00 до 20.00 в любой школе областного центра, а также на сайте администрации Смоленска.

По словам сотрудников администрации, в этом году за участие в программе «Формирование комфортной городской среды» борются сквер у «Штыка», церкви Петра и Павла, территория на проспекте Гагарина в районе жилого дома № 12В «Хасан», захоронение по ул. З. Космодемьянской (от ул. Николаева до пересечения с ул. Зои Космодемьянской), тротуар по ул. Твардовского (от ул. Тенишевой до ул. Нахимсона) и бульвар «60 лет ВЛКСМ» (от ул. Шевченко до кинотеатра «Малютка»).

Напомним, в 2018 году по федеральной программе также было отремонтировано три сквера – у самолета на Кутузова, у «ЦУМа» на Октябрьской революции, а также парк 1100-летия Смоленска. Благоустройство последнего вызвало бурю негодования у смолян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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