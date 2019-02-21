2019-02-21T08:37:51+03:00
Происшествия

Наркоторговец с крупной дозой наркотика задержан в Смоленске

Молодой человек хранил более 35 доз опасного вещества
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба УМВД по Смоленской области.ФОТО: пресс-служба УМВД по Смоленской области.
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Наркоторговец с крупной дозой наркотика задержан в Смоленске, сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области. Молодого человека взяли с поличным во время поднятия «закладки».

По словам полицейских, у 18-летнего смолянина было при себе 10 свертков с белым веществом, позднее дома были обнаружены еще 25 доз.

- Эксперты подтвердили, что в свертках находилось наркотическое вещество. Также полицейские изъяли весы, упаковочный материал, термоусадку и посуду для фасовки. В отделе задержанный признался, что сбывал наркотик через закладки, - прокомментировали сотрудники ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Смолянину грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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