Кардымовский детский дом переедет в Сафоново
Девять воспитанников осталось в учреждении
ФОТО: из архива пресс-службы администрации МО «Кардымовский район».
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Кардымовский детский дом переедет в Сафоново, сообщает ГТРК Смоленск. Решение принято связи с тем, что в учреждении больше некому жить.
Как отмечает телекомпания, несколько ребят уже живут в Сафоново и на условия не жалуются. В настоящее время власти подыскивают учреждение, которое могло бы занять место детского дома в Кардымово, чтобы 50 работников не остались без работы.
Отмечается, что Кадымовский интернат - старейшее учреждение на территории бывшего СССР. В 2019 году ему исполнится 99 лет со дня основания.
ИСТОЧНИК KP.RU