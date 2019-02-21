2019-02-21T09:18:18+03:00
Происшествия

В Смоленске нетрезвый мужчина избил жену палкой

После ссоры подозреваемый пытался скрыться
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске нетрезвый мужчина избил жену палкой, сообщает пресс-служба регионального УМВД России. Женщине удалось вырваться, чтобы попросить помощи.

По словам полицейских, подозреваемый пытался скрыться, но вскоре был задержан.

- Между семейной парой произошел конфликт. Во время ссоры нетрезвый 45-летний мужчина стал угрожать жене расправой и ударил ее несколько раз палкой. Врачи квалифицировали у пострадавшей легкий вред здоровью, - прокомментировали в полицейском ведомстве.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Задержанный проходит по двум статьям УК - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директору ДК в Ярцево грозит уголовное дело за гибель детей в ДТП
Кухня сгорела в квартире на 25 Сентября в Смоленске
Водитель внедорожника проехал по тротуару за пешеходами в Смоленске
Кардымовский детский дом переедет в Сафоново
Наркоторговец с крупной дозой наркотика задержан в Смоленске
Смолян просят проголосовать за места для благоустройства
Магазинный вор задержан в Смоленске
Жительница Вязьмы осталась без денег после общения с «экстрасенсом»
Родителям школьников предлагают сдать ЕГЭ в Смоленске
Квартира в пятиэтажке горела из-за замыкания мобильной зарядки
В марте смоляне могут воспользоваться дополнительными поездами
Троллейбус и «Ниссан» столкнулись в Смоленске
Стали известны подробности ДТП с 12-летним ребенком в Смоленске
В Смоленске прозвучали хиты «Pink Floyd»
Смолянам сделают прически бесплатно
Вытяжка мангала горела в ресторане Смоленска
Экс-директора УКСа в Смоленске ждет суд
Бренд «Смолпродукт» пополнился новыми товарами
Коммунальщики устранили аварию на водозаборе в Смоленске
Водитель «Волги» сбил ребенка в центре Смоленска
В Смоленске задержали подозреваемого в нападении на девушку
Роспотребнадзор сообщил о сокращении заболеваемости гриппом в Смоленске
Семь человек выбыли из мэрской гонки в Смоленске
Смолянина с судимостью подозревают в краже снегоката
25 улиц Смоленска остались без электричества
Более 60 домашних животных заживо сгорели под Смоленском