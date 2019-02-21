СЕГОДНЯ 09:18 2019-02-21T09:18:18+03:00

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В Смоленске нетрезвый мужчина избил жену палкой, сообщает пресс-служба регионального УМВД России. Женщине удалось вырваться, чтобы попросить помощи.

По словам полицейских, подозреваемый пытался скрыться, но вскоре был задержан.

- Между семейной парой произошел конфликт. Во время ссоры нетрезвый 45-летний мужчина стал угрожать жене расправой и ударил ее несколько раз палкой. Врачи квалифицировали у пострадавшей легкий вред здоровью, - прокомментировали в полицейском ведомстве.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Задержанный проходит по двум статьям УК - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU