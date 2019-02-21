2019-02-21T09:59:59+03:00
Общество

Водитель внедорожника проехал по тротуару за пешеходами в Смоленске

Мужчине сделали замечание, но тот продолжил движение
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: drive2_smolensk ВКонтакте.ФОТО: drive2_smolensk ВКонтакте.
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Водитель внедорожника проехал по тротуару. Дорожный инцидент, который обсуждают пользователи соцсетей, произошел на проспекте Строителей. Сначала автомобилист ехал за женщиной, а потом пропустил впереди себя мужчину с ребенком.

На кадрах видно, что пешеход сделал водителю замечание, но тот продолжил движение.

Сообщил ли автор видео в полицию, не сообщается.

ФОТО/ВИДЕО: drive2_smolensk ВКонтакте.

Водитель внедорожника проехал по тротуару за пешеходами в Смоленске.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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