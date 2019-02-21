СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-21T09:59:59+03:00

Мужчине сделали замечание, но тот продолжил движение

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Водитель внедорожника проехал по тротуару. Дорожный инцидент, который обсуждают пользователи соцсетей, произошел на проспекте Строителей. Сначала автомобилист ехал за женщиной, а потом пропустил впереди себя мужчину с ребенком.

На кадрах видно, что пешеход сделал водителю замечание, но тот продолжил движение.

Сообщил ли автор видео в полицию, не сообщается.

ФОТО/ВИДЕО: drive2_smolensk ВКонтакте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/693218" frameborder="0"></iframe> Водитель внедорожника проехал по тротуару за пешеходами в Смоленске.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU