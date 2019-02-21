Водитель внедорожника проехал по тротуару за пешеходами в Смоленске
Мужчине сделали замечание, но тот продолжил движение
ФОТО: drive2_smolensk ВКонтакте.
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Водитель внедорожника проехал по тротуару. Дорожный инцидент, который обсуждают пользователи соцсетей, произошел на проспекте Строителей. Сначала автомобилист ехал за женщиной, а потом пропустил впереди себя мужчину с ребенком.
На кадрах видно, что пешеход сделал водителю замечание, но тот продолжил движение.
Сообщил ли автор видео в полицию, не сообщается.
ФОТО/ВИДЕО: drive2_smolensk ВКонтакте.
Водитель внедорожника проехал по тротуару за пешеходами в Смоленске.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU