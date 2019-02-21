2019-02-21T10:14:40+03:00
Происшествия

Кухня сгорела в квартире на 25 Сентября в Смоленске

Приезда пожарных жильцы дома ждали на улице
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Кухня сгорела в квартире на 25 Сентября в Смоленске, сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» сотрудники пресс-службы регионального МЧС. Тревожный сигнал спасателям пришел от встревоженных соседей: люди почувствовали запах дыма, вызвали огнеборцев и ждали их на улице. ЧП произошло около семи утра 21 февраля в многоквартирном доме Промышленного района города.

- Пожар возник на втором этаже дома, - сообщили в ведомстве. - Огнеборцы поднялись в квартиру и потушили огонь. В результате случившегося выгорела кухня на площади 6 кв. м, квартира закопчена продуктами горения по всей площади.

К счастью, утреннее ЧП обошлось без жертв. Специалисты полагают, что пожар мог произойти по электротехнической причине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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