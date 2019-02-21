СЕГОДНЯ 10:50 2019-02-21T10:50:46+03:00

Генпрокуратура рассекретила результаты проверки аварии, в которой погибли семь человек

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Директору ДК в Ярцево грозит уголовное дело за гибель детей в ДТП, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Ведомство рассекретило результаты проверки аварии, в которой погибли семь человек. Заместитель прокурора России Юрий Пономарев требует от следственных органов возбуждения дела.

По данным ведомства, детальный анализ показал, что МБУК «Ярцевский районный центр культуры и искусства» нарушало закон, предоставляя услуги жителям Ярцево. Руководство учреждения неоднократно выходило за рамки дозволенного при перевозке детей и взрослых. Также у органов есть нарекания по заключению договоров фрахтования с автоперевозчиками.

- Заместитель Генпрокурора России Юрий Пономарев направил материалы прокурорской проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя учреждения культуры. Речь идет о двух статьях УК - «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, смертельная авария произошла 3 февраля 2019 года в районе 128 км автодороги «Вязьма-Калуга». Автобус, который направлялся на соревнования по танцам, съехал в кювет и перевернулся. В ДТП погибли семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU