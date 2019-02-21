СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-21T13:03:47+03:00

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Автомобилистов просят не ездить по Герцена в Смоленске, сообщает пресс-служба городской администрации. Сотрудники филиала ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация» намерены провести ремонтные работы в районе дома №5.

По информации сотрудников администрации, искать альтернативные пути объезда водителям придется две недели – с 21 февраля до 7 марта.

Автомобилистов просят отнестись с пониманием к временным трудностям.

ИСТОЧНИК KP.RU