Автомобилистов просят не ездить по Герцена в Смоленске
Коммунальщики намерены провести ремонтные работы на улице
ФОТО: Google карты.
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Автомобилистов просят не ездить по Герцена в Смоленске, сообщает пресс-служба городской администрации. Сотрудники филиала ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация» намерены провести ремонтные работы в районе дома №5.
По информации сотрудников администрации, искать альтернативные пути объезда водителям придется две недели – с 21 февраля до 7 марта.
Автомобилистов просят отнестись с пониманием к временным трудностям.
ИСТОЧНИК KP.RU