2019-02-21T13:03:47+03:00
Общество

Автомобилистов просят не ездить по Герцена в Смоленске

Коммунальщики намерены провести ремонтные работы на улице
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Google карты.ФОТО: Google карты.
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Автомобилистов просят не ездить по Герцена в Смоленске, сообщает пресс-служба городской администрации. Сотрудники филиала ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация» намерены провести ремонтные работы в районе дома №5.

По информации сотрудников администрации, искать альтернативные пути объезда водителям придется две недели – с 21 февраля до 7 марта.

Автомобилистов просят отнестись с пониманием к временным трудностям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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