СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-21T14:36:15+03:00

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Следком проводит проверку по факту гибели смолянки в больнице, сообщила официальный представитель ведомства Наталья Зуева. Информация о смерти женщины появилась накануне в СМИ.

По словам дочери погибшей, ее матери неоднократно отказывали в госпитализации, говорили, что она «все придумывает, что ей просто нравится лежать в больнице». Все это, по информации издания, люди слышали от персонала ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи».

Впоследствии, уже в другом учреждении, женщине поставили смертельный диагноз, но время было упущено, и спасти пациентку не удалось.

– Следователи проверят всю информацию, опубликованную в СМИ. После проверки будет принято процессуальное решение, – сообщила «Комсомольской правде» – Смоленск» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

ИСТОЧНИК KP.RU