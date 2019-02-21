Мужчину подозревают в ограблении храма под Смоленском

СЕГОДНЯ 15:10 2019-02-21T15:10:10+03:00

Изменить размер текста: A A

36-летний мужчина подозревается в ограблении храма под Смоленском, сообщили сотрудники пресс-службы регионального УМВД. Мужчина пришел в храм в качестве прихожанина и проник колокольню, где дождался закрытия святилища.

По словам полицейских, когда все ушли, мужчина забрал из храма все серебряные вещи и пожертвования и поспешил скрыться.

- Выйти на след подозреваемого помогла тара из-под алкоголя, которую мужчина оставил на месте преступления. Благодаря ей удалось выяснить, где приобретался напиток, и далее по камерам установить личность покупателя, - прокомментировали полицейские.

Подозреваемого задержали при попытке покинуть территорию области. При нем находились украденные вещи и деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU