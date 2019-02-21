СЕГОДНЯ 15:43 2019-02-21T15:43:39+03:00

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Труп заключенного обнаружен в смоленской колонии, сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков. Инцидент произошел в ноябре прошлого года.

По информации официального представителя ведомства, в шестой колонии строго режима подрались двое осужденных. Потерпевший был избит, а после скончался.

- По представлению спецпрокурора 11 должностных лиц колонии строгого режима привлечены к дисциплинарной ответственности, - заявил Александр Боровиков. – Установлено, что работники не в полной мере исполняли свои обязанности. В частности, не смогли предотвратить конфликт осужденных.

Кроме того, в отношении осужденного, избившего мужчину, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего».

ИСТОЧНИК KP.RU