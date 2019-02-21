Труп заключенного обнаружен в смоленской колонии
Труп заключенного обнаружен в смоленской колонии, сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков. Инцидент произошел в ноябре прошлого года.
По информации официального представителя ведомства, в шестой колонии строго режима подрались двое осужденных. Потерпевший был избит, а после скончался.
- По представлению спецпрокурора 11 должностных лиц колонии строгого режима привлечены к дисциплинарной ответственности, - заявил Александр Боровиков. – Установлено, что работники не в полной мере исполняли свои обязанности. В частности, не смогли предотвратить конфликт осужденных.
Кроме того, в отношении осужденного, избившего мужчину, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего».
ИСТОЧНИК KP.RU