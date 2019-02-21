В Смоленске почта изменит режим работы на праздники

СЕГОДНЯ 16:44 2019-02-21T16:47:04+03:00

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21 отделение будут открыты в Смоленской области на 23 февраля и 8 марта, сообщила «КП» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Смоленской области – филиал ФГУП «Почта России» Дина Воробьева. В пятницу 22 февраля и в четверг 7 марта почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

- 23 февраля отделения будут работать по графику субботы, а 8 марта - по графику пятницы с сокращением рабочего дня на один час, - прокомментировала официальный представитель ведомства. - Для остальных отделений эти дни являются выходными - не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

24 февраля и 9 марта отделения Почты России будут оказывать услуги по установленному режиму работы.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с реготделениями Пенсионного фонда РФ.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU