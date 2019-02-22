2019-02-22T06:53:03+03:00
Происшествия

Легковушку «размолотило» после ДТП в Смоленске

Серьезная авария произошла на Витебском шоссе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Легковушку «размолотило» после ДТП в Смоленске, пишут пользователи паблика drive2_smolensk ВКонтакте. Серьезная авария произошла на Витебском шоссе за Калининским мостом в сторону Витебска.

По словам очевидцев, легковой автомобиль выглядит так, будто кувыркался. О других пострадавших машинах не говорится, хотя рядом, как пишут участники паблика, стояло много автомобилей на аварийках, включая большегрузы.

- Легковушка ближе к рельсам размолочена. Судя по виду - кувыркалась, - пишут очевидцы.

О пострадавших в этой страшной аварии не сообщается.

Ранее «Комсомольской правде» – Смоленск» стало известно, что директору ДК в Ярцево грозит уголовное дело за гибель детей в ДТП. Генпрокуратура рассекретила результаты проверки жуткой аварии с автобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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