Легковушку «размолотило» после ДТП в Смоленске
Легковушку «размолотило» после ДТП в Смоленске, пишут пользователи паблика drive2_smolensk ВКонтакте. Серьезная авария произошла на Витебском шоссе за Калининским мостом в сторону Витебска.
По словам очевидцев, легковой автомобиль выглядит так, будто кувыркался. О других пострадавших машинах не говорится, хотя рядом, как пишут участники паблика, стояло много автомобилей на аварийках, включая большегрузы.
- Легковушка ближе к рельсам размолочена. Судя по виду - кувыркалась, - пишут очевидцы.
О пострадавших в этой страшной аварии не сообщается.
Ранее «Комсомольской правде» – Смоленск» стало известно, что директору ДК в Ярцево грозит уголовное дело за гибель детей в ДТП. Генпрокуратура рассекретила результаты проверки жуткой аварии с автобусом.
ИСТОЧНИК KP.RU