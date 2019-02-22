2019-02-22T08:03:16+03:00
Общество

Фестиваль патриотической песни завершился в Духовщинском районе

Зрители услышали песни ВОВ, посвященные войне в Афганистане и патриотические произведения о Родине
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фестиваль патриотической песни завершился в Духовщинском районе. ФОТО: smolensk.er.ru.Фестиваль патриотической песни завершился в Духовщинском районе. ФОТО: smolensk.er.ru.
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Фестиваль патриотической песни завершился в Духовщинском районе, сообщает реготделение партии «Единая Россия». Конкурс состоял из трех блоков: зрители услышали песни ВОВ, посвященные войне в Афганистане и патриотические произведения о Родине. Финальным аккордом стала песня «Катюша», которую участники и гости исполнили хором.

- Это шестой по счету фестиваль. На конкурс, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана, приехали коллективы из 16 муниципальных образований региона. Участники и зрители почтили память смолян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, - прокомментировали в пресс-службе партии.

Фестиваль патриотической песни проходит на Смоленщине регулярно. За годы проведения он стал важной частью регпроекта партии «Связь поколений».

ИСТОЧНИК KP.RU

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