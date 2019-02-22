СЕГОДНЯ 08:34 2019-02-22T08:34:59+03:00

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В Смоленске украли инструменты с пилорамы, сообщают сотрудники пресс-службы регионального УМВД. Пропажу ценностей заметил хозяин деревообрабатывающего предприятия.

По словам полицейских, из складских помещений и бытовки пропали аккумуляторная батарея и бензопила. Со слов заявителя, причиненный ущерб составил около 28 тысяч рублей.

- Полицейские выяснили, что к краже причастен бывший сотрудник пилорамы. Выйти на след подозреваемого помогли камеры видеонаблюдения, - сообщили в полиции.

29 летний ранее судимый житель Сафоново в полиции признался полицейским в краже инструмента, но вернуть его владельцу не смог. Вырученные деньги он уже успел потратить, прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU