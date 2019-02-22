В Смоленске украли инструменты с пилорамы
В Смоленске украли инструменты с пилорамы, сообщают сотрудники пресс-службы регионального УМВД. Пропажу ценностей заметил хозяин деревообрабатывающего предприятия.
По словам полицейских, из складских помещений и бытовки пропали аккумуляторная батарея и бензопила. Со слов заявителя, причиненный ущерб составил около 28 тысяч рублей.
- Полицейские выяснили, что к краже причастен бывший сотрудник пилорамы. Выйти на след подозреваемого помогли камеры видеонаблюдения, - сообщили в полиции.
29 летний ранее судимый житель Сафоново в полиции признался полицейским в краже инструмента, но вернуть его владельцу не смог. Вырученные деньги он уже успел потратить, прокомментировали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU