СЕГОДНЯ 09:02 2019-02-22T09:02:02+03:00

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В Ярцево купили автобусы на деньги «Комфортной городской среды», сообщает ТРК Пионер-ТВ. Три новых микроавтобуса курсируют по маршруту №7.

По информации компании, жители города довольны новым транспортом.

- Плановое обновление парка проводится не первый год, - сообщил директор ООО ПАТП «Автолайн» Михаил Куликов. - Мы заменили средний класс, большой класс. И сегодня пополнили малый класс, который может маневренно и быстро довезти пассажира до нужного места.

Смоляне в соцсетях высказали свое мнение на этот счет и предложили городским властям не благоустраивать очередной сквер, а направить деньги на развитие транспортной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU