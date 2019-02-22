2019-02-22T09:02:02+03:00
Общество

В Ярцево купили автобусы на деньги «Комфортной городской среды»

На линии работают три единицы малой вместимости
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: скриншот видео сюжета ТРК Пионер-ТВ.ФОТО: скриншот видео сюжета ТРК Пионер-ТВ.
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В Ярцево купили автобусы на деньги «Комфортной городской среды», сообщает ТРК Пионер-ТВ. Три новых микроавтобуса курсируют по маршруту №7.

По информации компании, жители города довольны новым транспортом.

- Плановое обновление парка проводится не первый год, - сообщил директор ООО ПАТП «Автолайн» Михаил Куликов. - Мы заменили средний класс, большой класс. И сегодня пополнили малый класс, который может маневренно и быстро довезти пассажира до нужного места.

Смоляне в соцсетях высказали свое мнение на этот счет и предложили городским властям не благоустраивать очередной сквер, а направить деньги на развитие транспортной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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