В Ярцево купили автобусы на деньги «Комфортной городской среды»
В Ярцево купили автобусы на деньги «Комфортной городской среды», сообщает ТРК Пионер-ТВ. Три новых микроавтобуса курсируют по маршруту №7.
По информации компании, жители города довольны новым транспортом.
- Плановое обновление парка проводится не первый год, - сообщил директор ООО ПАТП «Автолайн» Михаил Куликов. - Мы заменили средний класс, большой класс. И сегодня пополнили малый класс, который может маневренно и быстро довезти пассажира до нужного места.
Смоляне в соцсетях высказали свое мнение на этот счет и предложили городским властям не благоустраивать очередной сквер, а направить деньги на развитие транспортной инфраструктуры.
ИСТОЧНИК KP.RU