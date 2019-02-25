2019-02-25T12:04:52+03:00
Общество

11 улиц Смоленска остались без горячей воды из-за промывки ЦТП

Отключение длиною в четыре дня затронуло детский сад и школу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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11 улиц Смоленска остались без горячей воды из-за промывки ЦТП. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.11 улиц Смоленска остались без горячей воды из-за промывки ЦТП. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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11 улиц Смоленска остались без горячей воды из-за промывки ЦТП, сообщает пресс-служба городской администрации. В зону отключения попали два социальных объекта – детский сад «Василек» и школа №38.

По словам сотрудников администрации, горячей воды не будет в ряде домов из-за химпромывки оборудования девяти тепловых пунктов до 1 марта.

Отключенными оказались ряд домов по улицам Твардовского, Николаева, Гагарина, Дзержинского, Попова, Крупской и др.

11 улиц Смоленска остались без горячей воды из-за промывки ЦТП.

11 улиц Смоленска остались без горячей воды из-за промывки ЦТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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