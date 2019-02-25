11 улиц Смоленска остались без горячей воды из-за промывки ЦТП
Отключение длиною в четыре дня затронуло детский сад и школу
11 улиц Смоленска остались без горячей воды из-за промывки ЦТП. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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11 улиц Смоленска остались без горячей воды из-за промывки ЦТП, сообщает пресс-служба городской администрации. В зону отключения попали два социальных объекта – детский сад «Василек» и школа №38.
По словам сотрудников администрации, горячей воды не будет в ряде домов из-за химпромывки оборудования девяти тепловых пунктов до 1 марта.
Отключенными оказались ряд домов по улицам Твардовского, Николаева, Гагарина, Дзержинского, Попова, Крупской и др.
11 улиц Смоленска остались без горячей воды из-за промывки ЦТП.
ИСТОЧНИК KP.RU