Пропавших детей из Белоруссии ищут в Смоленске

СЕГОДНЯ 13:49 2019-03-16T14:23:53+03:00

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Несовершеннолетних мальчиков из Белоруссии ищут в Смоленске, сообщает ПСО «Сальвар» со ссылкой на поисковый отряд «Ангел». Томашевич Никита (2001 г.р.) и Падневич Егор (2002 г.р.) ушли из дома 11 марта и до сих пор об их местонахождении ничего не известно.

Поисковики предполагают, что парни могли уехать из Беларуси в Санкт-Петербург, но, не исключено, что они находятся в Смоленской области.

Егор ростом 175 см, худой, с темными волосами и карими глазами. В день исчезновения был одет в синие джинсы и светлую куртку. Никита - плотного телосложения, рост 168 см, русые волосы. Одет был темную куртку, при себе может быть дорожная сумка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, просьба связаться с полицией или поисковиками.

ФОТО: ВК.

ФОТО: ВК.

ИСТОЧНИК KP.RU