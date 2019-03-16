Пропавших детей из Белоруссии ищут в Смоленске
Несовершеннолетних мальчиков из Белоруссии ищут в Смоленске, сообщает ПСО «Сальвар» со ссылкой на поисковый отряд «Ангел». Томашевич Никита (2001 г.р.) и Падневич Егор (2002 г.р.) ушли из дома 11 марта и до сих пор об их местонахождении ничего не известно.
Поисковики предполагают, что парни могли уехать из Беларуси в Санкт-Петербург, но, не исключено, что они находятся в Смоленской области.
Егор ростом 175 см, худой, с темными волосами и карими глазами. В день исчезновения был одет в синие джинсы и светлую куртку. Никита - плотного телосложения, рост 168 см, русые волосы. Одет был темную куртку, при себе может быть дорожная сумка.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, просьба связаться с полицией или поисковиками.
ФОТО: ВК.
ФОТО: ВК.
ИСТОЧНИК KP.RU