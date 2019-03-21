2019-03-21T09:30:06+03:00
Происшествия

В Смоленске идут поиски Михаила Божьева, пропавшего год назад

Мужчина жил на два города – Пензу и Москву, но может оказаться и в нашем регионе
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ФОТО: ПСО «Сальвар».ФОТО: ПСО «Сальвар».
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В Смоленске идут поиски Михаила Божьева, пропавшего год назад, рассказали добровольцы ПСО «Сальвар». Мужчина жил на два города – Пензу и Москву, но по последним данным разыскиваемый может быть на Смоленщине.

По словам добровольцев, в день исчезновения русоволосый мужчина плотного телосложения и высокого роста – примерно 172 см – уходил в темной спортивной одежде. На нем были джемпер, синяя куртка с капюшоном, ближе к черному брюки и такие же кроссовки. А вот при себе сине-зеленый рюкзак.

Если вы что-либо знаете о пропавшем человеке, позвоните по телефонам - 63-63-33,102.

Также в областном центре ищут свидетелей смертельного ДТП на Рославльском шоссе, которое произошло 12 марта. В районе 14.00 под колесами Ауди А7 погибла 54-летняя женщина. Следователю нужны записи с видеорегистраторов, которые помогли бы восстановить полную картину случившегося. Если у вас есть, что рассказать, позвоните по телефонам - 35-85-57, 8-915-635-08-08.

ФОТО: ПСО «Сальвар».

ФОТО: ПСО «Сальвар».

ИСТОЧНИК KP.RU

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