2019-03-25T07:10:38+03:00
Общество

Смоленский бассейн «Феникс» может принять детей весной

Строительство объекта проверил председатель Госдумы
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Смоленский бассейн «Феникс» может принять детей весной, сообщает пресс-служба Государственной Думы со ссылкой на председателя Вячеслава Володина, который проверил ход строительства объекта. Спортивное сооружение возводится в Школе для одаренных детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот. Учреждение находится в деревнях Мольгино и Городня.

ФОТО: пресс-служба ГД.

ФОТО: пресс-служба ГД.

По словам сотрудников пресс-службы, председатель Госдумы отметил хороших темп работ и заявил, что если он сохранится и не повлияет на качество, бассейн сможет принять детей уже в мае.

Между тем, завершился капитальный ремонт в школьном бассейне Десногорска. 1 марта оздоровительное учреждение распахнуло свои двери после долгого ремонта: бассейн не работал 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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