25 Март 07:55 2019-03-25T08:11:35+03:00

Владимир Скородзиевский ушел из дома 5 марта и больше не выходил на связь

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В Смоленске ищут пропавшего пенсионера: Владимир Скородзиевский ушел из дома 5 марта и больше не выходил на связь, сообщает ПСО «Сальвар». В последний раз 71-летнего мужчину видели в городе Сафоново.

По словам поисковиков, мужчина может находиться в городе Ржев Тверской области.

ФОТО: ПСО "Сальвар".

Предположительно, Владимир Скородзиевский ушел из дома во всем черном: парке, брюках ботинках. Он достаточно высокого роста (176 см), седоволосый, есть залысины в районе лба, на шее выпуклая родинка красного цвета.

Если вам что-либо известно о пропавшем человеке, просьба сообщить имеющуюся информацию по телефонам – 102, 63-63-33.

Ранее в Смоленске искали двух пропавших детей из Беларуси и нашли. Ребята живы и здоровы. И лжегазовиков, которые всучили старушке прибор на определение загазованности помещения, подведя для снятия денег к банкомату.

ИСТОЧНИК KP.RU