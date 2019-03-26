Опасный мост в Вязьме уходит под землю

26 Март 08:43 2019-03-26T08:43:49+03:00

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Опасный мост в Вязьме на Кронштадской уходит под землю. Местные жители выложили в интернет текущее состояние переправы, по которой ежедневно ходят люди, сообщает паблик «Благоустроенная Вязьма» в ВКонтакте. На снимках видно, как бетонные опоры перестают удерживать мост и начинают разрушаться, оголяя металлические крепления.

По словам местных жителей, проблема не нова и ранее на переправу жаловались властям.

ФОТО: ВК.

- Администрация ждёт пока кто-либо провалится, - считают вязьмичи.

«Комсомольская правда» – Смоленск» ранее сообщала, что жители Вязьмы просят властей отремонтировать Фроловский мост, который за последние несколько лет сильно разрушился. Ситуацию усугубило ДТП, в результате которого было разрушено железобетонное ограждение. Переправа очень нужна местным жителям, по ней ежедневно ходят в районную больницу пенсионеры и дети.

ИСТОЧНИК KP.RU