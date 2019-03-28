2019-03-28T16:16:16+03:00
Происшествия

В Смоленске экстренно эвакуировали посетителей ТЦ «Юнона»

В торговом центре работают пожарные на автолестнице
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ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске экстренно эвакуировали посетителей ТЦ «Юнона», сообщают смоляне в соцсетях. Несколько десятков человек оказались на улице, в догадках где и что горит внутри.

По словам сотрудников пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в здании проходили тактические учения. Огнеборцы отрабатывали навыки работы на объекте со сложной архитектурой и в котором находится много людей.

ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

- Время проведения тренировки выбрано не случайно. Днем в час пик загружены дороги в центре города, а магазинах много посетителей. Персонал и гости торгового центра смогли освежить в памяти правила поведения и лишний раз отработать действия при эвакуации. Учения показали, что все участники со своими целями и задачами справились успешно, - прокомментировали представители ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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