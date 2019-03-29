29 Март 12:09 2019-03-29T12:30:28+03:00

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Кадыров обратился к водителю «Гелендвагена», убившего двух смолян, через соцсети, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Глава Чечни призвал виновника смертельного ДТП явиться в полицию.

– Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род, – написал Рамзан Кадыров в соцсетях.

Глава республики также отметил, что если полиция по каким-то причинам перестанет искать Муслима Джамбекова, он лично проследит за тем, чтобы его нашли. По словам Кадырова, он «заслужил это недостойным поведением».

- Скрыться ты не сможешь, - добавил глава Чечни, выразив искренние соболезнования семье, потерявшей супругу, маму и ее 11-летнюю дочь.

Ранее издание сообщало, что к главе Чечни обратился смоленский депутат, который попросил Рамзана Кадырова помочь в розыске виновника ДТП. В настоящее время Смоленск прощается с погибшими женщинами в чудовищной аварии. Женщина и ребенок будут похоронены под Смоленском 29 марта.

Узнать больше о предполагаемом водителе иномарки, можно здесь.

ФОТО: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU