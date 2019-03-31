2019-03-31T10:03:40+03:00
Общество

Внучка вице-мэра Смоленска Максимчук стала «Русской красавицей-2019»

Анна Родина покорила самого мэтра Вячеслава Зайцева
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВК.ФОТО: ВК.
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Внучка вице-мэра Смоленска Тамары Максимчук стала «Русской красавицей-2019», сообщила победительница в соцсетях. Сообщение появилась на личной странице победительницы вечером 30 марта.

- Я счастлива, - написала девушка, поблагодарив всех, кто поддерживал ее в зале легендарного Дома Моды Вячеслава Зайцева.

Анна Родина отметила, что не может передать эмоций от победы, ведь ей аплодировал сам кутюрье, который возглавил жюри.

ФОТО: ВК.

ФОТО: ВК.

Ранее смолянка победила конкурс красоты и таланта «Московская Красавица 2019».

Анна Родина родилась Смоленске. С пяти лет занимается музыкой и танцами. Увлекается историей и культурой своего второго родного города - Санкт-Петербурга, куда ещё в детве переехала жить вместе с мамой, которая также неоднократно побеждала в подобных конкурсах. Победитель школьных городских олимпиад по истории Санкт-Петербурга, победитель городских конкурсов по художественному слову. Участница танцевальных конкурсов фестивалей и чемпионатов. Бек-вокалистка популярной Петербургской певицы Елизаветы Родиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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