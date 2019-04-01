2019-04-01T16:32:54+03:00
Происшествия

В Смоленской области объявлено начало пожароопасного сезона

Жителей региона просят сообщать о пожарах на телефон «прямой линии»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В Смоленской области объявлено начало пожароопасного сезона, сообщают специалисты Лесопожарной службы региона. На территории 11 лесничеств (см. карту ниже, - прим ред.) ограничительные мероприятия введены уже 1 апреля.

Специалисты Лесопожарной службы региона обращают внимание жителей региона, что пока палы травы не привели к трагедии. Но могут нанести серьезный вред лесам, животному миру и жителям деревень.

Смолян, ставших свидетелями пожара, пала травы, просят незамедлительно сообщать на «Прямую линию» лесной охраны по телефону - 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или через мобильное приложение «Берегите лес».

ФОТО: пресс-службы обладминистрации.

ФОТО: пресс-службы обладминистрации.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» отмечала, что за минувшие сутки смоленские спасатели более 70 раз реагировали на сообщения о палах травы.

На Смоленщине начались палы травы.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24