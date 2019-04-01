2019-04-01T18:15:22+03:00
Происшествия

Крупный пожар произошел на Мало-Краснофлотской в Смоленске [ФОТО]

Спасено 10 человек, в числе которых грудной ребенок
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Крупный пожар произошел на Мало-Краснофлотской в Смоленске, сотрудники ГУ МЧС России по Смоленской области. Из пятиэтажного дома спасли 10 человек, в числе которых грудной ребенок. ЧП произошло около 16.00 1 апреля.

ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

По словам спасателей, прибывшие первые расчеты обнаружили, что огнем охвачена комната в трехкомнатной квартире на первом этаже.

- Пожарные не допустили человеческих потерь. В настоящее время пожар ликвидирован. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются дознавателем управления надзорной деятельности и профилактической работы работающим на месте происшествия, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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