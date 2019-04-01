Крупный пожар произошел на Мало-Краснофлотской в Смоленске [ФОТО]
Крупный пожар произошел на Мало-Краснофлотской в Смоленске, сотрудники ГУ МЧС России по Смоленской области. Из пятиэтажного дома спасли 10 человек, в числе которых грудной ребенок. ЧП произошло около 16.00 1 апреля.
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
По словам спасателей, прибывшие первые расчеты обнаружили, что огнем охвачена комната в трехкомнатной квартире на первом этаже.
- Пожарные не допустили человеческих потерь. В настоящее время пожар ликвидирован. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются дознавателем управления надзорной деятельности и профилактической работы работающим на месте происшествия, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
ИСТОЧНИК KP.RU