2019-04-02T10:04:57+03:00
Общество

В Смоленской области подвели итоги акции «Внимание, переезд!»

Железнодорожники провели комплекс мероприятий, направленных на предотвращение и снижение количества столкновений автомобилей с поездами.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба МЖД,ФОТО: пресс-служба МЖД,
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В Смоленской области проверили железнодорожные переезды и проинструктировали водителей во время акции «Внимание, переезд!», сообщает пресс-служба МЖД. Профилактическое мероприятие проходило в регионе с 4 по 29 марта и было направлено на предотвращение и снижение количества столкновений автомобилей с поездами.

В компании отмечают, что за этот период железнодорожники провели ряд мероприятий: профилактические рейды, внеплановые проверки переездов специальными комиссиями, беседы с водителями. В адрес администраций, подразделений ГИБДД, автотранспортных предприятий направлено более 80 писем с просьбой обратить внимание на проблему безопасности движения в местах пересечения автомобильной дороги с железной.

ФОТО: пресс-служба МЖД,

ФОТО: пресс-служба МЖД,

Смоленские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели 10 рейдов на переездах, посетили 8 автотранспортных предприятий, проинструктировали и вручили памятки 130 водителям. В ходе разъяснительной работы внимание всех участников дорожного движения обращалось на тяжесть последствий ДТП и персональную ответственность водителей.

Кроме того, железнодорожники проверили все 212 переездов региона, в том числе условия видимости на переездах, работу переездной сигнализации, состояние проезжей части и подходов.

- Для снижения количества ДТП железнодорожники ведут ремонт и модернизацию переездов. В этом году в Смоленском регионе МЖД запланировано отремонтировать 25 переездов, а на четырех – установить комплексы фотовидеофиксации. Однако одних усилий железнодорожников недостаточно. Требуются не только технические мероприятия и разъяснительная работа, но в первую очередь – дисциплина водителей, - отмечают в компании. - Нарушение ПДД опасно не только для здоровья и жизни самих автомобилистов, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и локомотивных бригад.

ФОТО: пресс-служба МЖД,

ФОТО: пресс-служба МЖД,

ИСТОЧНИК KP.RU

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