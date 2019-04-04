Железнодорожники напомнили смоленским школьникам о правилах безопасного поведения

СЕГОДНЯ 11:15 2019-04-04T11:16:15+03:00

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Смоленские железнодорожники подвели итоги акции «Безопасность», которая была инициирована правоохранительными органами. По информации пресс-службы компании, в мероприятиях приняли участие более 200 учеников.

Акция проводилось во время весенних школьных каникул, когда дети больше времени находятся на улице без контроля взрослых, зачастую выбирая местом для игр железную дорогу.

– Главная цель – напомнить ребятам правила безопасного поведения и обратить внимание взрослых на то, где их дети проводят время. В рамках акции железнодорожники совместно с сотрудниками полиции на транспорте провели 30 рейдов в местах, где пешеходы регулярно переходят железную дорогу в неположенном месте, подавая отрицательный пример детям. Особое внимание уделялось участкам, рядом с которыми расположены образовательные учреждения. В ходе рейдов нарушителям правил безопасности напомнили, как это опасно для здоровья и жизни, – сообщили представители компании.

Кроме того, работники железной дороги провели 70 разъяснительных лекций-бесед с взрослыми и детьми, распространили 280 тематических памяток и брошюр.

ФОТО: пресс-служба МЖД.

Московская железная дорога напоминает пешеходам всех возрастов, что хождение по путям, переход в неустановленных местах опасно для здоровья и жизни. Разговаривая по телефону, слушая музыку в наушниках, можно вовремя не заметить приближающийся состав.

ИСТОЧНИК KP.RU