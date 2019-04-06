В Смоленске отключат горячую воду на 23 улицах
Горячую воду отключат на 23 улицах Смоленска из-за химпромывки оборудования, передает комитет по информационной политике администрации города. По словам представителей властей, с 8 по 12 апреля коммунальщики будут проверять центральные тепловые пункты и котельные. Однако если выяснится, что с оборудованием все в порядке, горячая вода вернется потребителям в считанные часы.
- Отключение воды носит плановый характер, - говорят в администрации и просят горожан отнестись с пониманием к возможным трудностям.
В зону отключения попали не только жилые дома различной этажности, но и больница восстановительного лечения на Шевченко, детские сады «Каравай» и «Одуванчик», а также школа №7.
В Смоленске отключат горячую воду на 23 улицах.
ИСТОЧНИК KP.RU