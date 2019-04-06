2019-04-06T17:45:11+03:00
Общество

В Смоленске отключат горячую воду на 23 улицах

Центральные тепловые пункты и котельные ждет химпромывка
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В Смоленске отключат горячую воду на 23 улицах. ФОТО: pixabay.com.В Смоленске отключат горячую воду на 23 улицах. ФОТО: pixabay.com.
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Горячую воду отключат на 23 улицах Смоленска из-за химпромывки оборудования, передает комитет по информационной политике администрации города. По словам представителей властей, с 8 по 12 апреля коммунальщики будут проверять центральные тепловые пункты и котельные. Однако если выяснится, что с оборудованием все в порядке, горячая вода вернется потребителям в считанные часы.

- Отключение воды носит плановый характер, - говорят в администрации и просят горожан отнестись с пониманием к возможным трудностям.

В зону отключения попали не только жилые дома различной этажности, но и больница восстановительного лечения на Шевченко, детские сады «Каравай» и «Одуванчик», а также школа №7.

В Смоленске отключат горячую воду на 23 улицах.

В Смоленске отключат горячую воду на 23 улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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