Губернатор Смоленской области проинспектировал городские объекты

8 Апр 06:29 2019-04-08T08:42:23+03:00

Алексей Островский оценил состояние мемориалов, ход работы по ремонту дорог и условия в военном госпитале

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Губернатор Смоленской области проверил городские объекты, сообщает пресс-служба главы региона. Во время воскресной инспекции, 7 апреля, Алексей Островский оценил состояние мемориалов, ход работы по ремонту дорог и условия в военном госпитале.

По информации пресс-службы, губернатор поручил привести памятники в порядок к 9 мая. В помощь городским властям, возможно, будут привлечены смоленские бизнесмены.

После глава пообещался с сотрудниками МУП «Дормострой», которые воскресным утром делали ямочный ремонт на улице Нормандия-Неман. Алексей Владимирович поинтересовался графиком работы сотрудников, нагрузкой и их зарплатой. В ответ не услышал жалоб. Подошедшая в этот момент местная жительница попросила решить проблему с дорогой на Лавочкина, на что глава региона пообещал закрыть вопрос в ближайшее время.

В завершении рабочей командировки, Алексей Островский навестил пациентов военного госпиталя. И те были рады встрече с главой региона. По итогам встречи губернатор поблагодарил главу профильного департамента Елену Войтову и сотрудников за хорошие условия пребывания в учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU