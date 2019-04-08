2019-04-08T08:42:23+03:00
Общество

Губернатор Смоленской области проинспектировал городские объекты

Алексей Островский оценил состояние мемориалов, ход работы по ремонту дорог и условия в военном госпитале
Поделиться:
ФОТО:пресс-служба администрации региона.ФОТО:пресс-служба администрации региона.
Изменить размер текста:

Губернатор Смоленской области проверил городские объекты, сообщает пресс-служба главы региона. Во время воскресной инспекции, 7 апреля, Алексей Островский оценил состояние мемориалов, ход работы по ремонту дорог и условия в военном госпитале.

По информации пресс-службы, губернатор поручил привести памятники в порядок к 9 мая. В помощь городским властям, возможно, будут привлечены смоленские бизнесмены.

После глава пообещался с сотрудниками МУП «Дормострой», которые воскресным утром делали ямочный ремонт на улице Нормандия-Неман. Алексей Владимирович поинтересовался графиком работы сотрудников, нагрузкой и их зарплатой. В ответ не услышал жалоб. Подошедшая в этот момент местная жительница попросила решить проблему с дорогой на Лавочкина, на что глава региона пообещал закрыть вопрос в ближайшее время.

В завершении рабочей командировки, Алексей Островский навестил пациентов военного госпиталя. И те были рады встрече с главой региона. По итогам встречи губернатор поблагодарил главу профильного департамента Елену Войтову и сотрудников за хорошие условия пребывания в учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске планируют открыть отделение керлинга
53-летнюю женщину ищут в Смоленской области
37 смолян пострадали от укусов клещей
В Вязьме на дискотеке сильно избили подростков
Смоленск примет Всероссийскую эстафету «Дорога Памяти»
Нетрезвый смолянин выстрелил в посетителя ДК
В Смоленске спилят клены, дубы, березы
Легковушка столкнулась с фурой на Николаева в Смоленске
Смолянин выплатил жертве ДТП полмиллиона рублей
Озвучены сроки реставрации крепостной стены в Смоленске
Житель Смоленска до смерти избил знакомого
В Смоленске на набережной высадят ивы
В Смоленской области задержали убийцу-рецидивиста из Беларуси
Инцидентом с избиением подростка займется смоленский следком
Отключить тепло в домах смолян планируют с 24 апреля
На трассе в Смоленской области столкнулись тягач и легковушка
Из-за пала травы в Смоленской области едва не сгорели два жилых дома
Лопатинский сад Смоленска стал членом РАППА
В Смоленске куски штукатурки с фасада ТЦ сыпятся под ноги прохожим
Пенсионерка в Смоленской области "подарила" мошеннику 80 тыс. рублей