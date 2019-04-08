Сильный дождливый циклон накроет Смоленщину
Осадки придут со стороны Беларуси
ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:
Сильный дождливый циклон накроет Смоленщину. Осадки придут со стороны Беларуси. Об этом стало известно благодаря видеозаписи перемещения облаков, которая опубликована на YouTube.
Согласно видеозаписи, циклон накроет полностью Смоленскую область и будет направляться на Москву.
Между тем, региональное МЧС сообщает, что днем 8 апреля дождь пройдет не во всех районах области и будет умеренным. Осадки не повредят региону и помогут сократить количество лесных пожаров, которые возникают ежедневно в различных районах области, уничтожая на своем пути все живое.
ИСТОЧНИК KP.RU