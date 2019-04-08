8 Апр 08:14 2019-04-08T08:14:26+03:00

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Жители Смоленска провели субботник у Солдатского озера, сообщает паблик «Новая Королёвка (Смоленск)» ВКонтакте. Активисты очистили от мусора полянки и берега водоема.

Инициатива провести масштабную уборку территории принадлежит местной жительнице Марине Булавкиной. Некоторое время назад она рассказала, как с внучкой на школьных каникулах они прошлись по любимому месту отдыха жителей микрорайона и собрали несколько пакетов мусора. Женщина обратилась к местным жителем с предложением провести субботник, а заодно и познакомиться друг с другом. Смоляне и управляющая компания, обслуживающая район, инициативу поддержала и присоединилась к акции.

Следующий субботник пройдет у озера 13 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU