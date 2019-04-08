2019-04-08T08:40:08+03:00
Происшествия

Молодого мужчину и ребенка сбила машина в Смоленской области

Пешеходы получили тяжкий вред здоровью
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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30-летнего мужчину и 16-летнюю девочку сбила машина в Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Пешеходы, которые находились в момент аварии вблизи «зебры», получили тяжкий вред здоровью.

По словам полицейских, ДТП произошло в Велиже в районе Красноармейского переулка. За рулем «Mitsubishi Outlander» находился 47-летний водитель. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Смоленске, в районе дома №64 по улице Шевченко, 53-летний водитель «Ивеко», сдавая назад, сбил старушку 1931 г.р. Женщина также получила серьезные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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