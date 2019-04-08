Семья медведей попала в фотоловушку в Смоленском Поозерье
Животные аппетитно жевали зерно
ФОТО: скриншот видео ВКонтакте.
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Семья медведей попала в фотоловушку в Смоленском Поозерье, сообщил в соцсетях главный инспектор нацпарка Сергей Прокопьев. Животные хорошо перезимовали и заметно проголодались. На кадрах видео видно, как лесные обитатели аппетитно едят зерно.
По словам Сергея Прокопьева, это достаточно редкий кадр. Более у того, у героини ролика три медвежонка - достаточно редкое явление. Поэтому автор видео предложил пользователям интернета придумать медведице имя, написав его в комментариях под сюжетом.
Среди вариантов пока что лидирует Малинка.
ИСТОЧНИК KP.RU