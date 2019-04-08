8 Апр 08:56 2019-04-08T08:56:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Семья медведей попала в фотоловушку в Смоленском Поозерье, сообщил в соцсетях главный инспектор нацпарка Сергей Прокопьев. Животные хорошо перезимовали и заметно проголодались. На кадрах видео видно, как лесные обитатели аппетитно едят зерно.

По словам Сергея Прокопьева, это достаточно редкий кадр. Более у того, у героини ролика три медвежонка - достаточно редкое явление. Поэтому автор видео предложил пользователям интернета придумать медведице имя, написав его в комментариях под сюжетом.

Среди вариантов пока что лидирует Малинка.

ИСТОЧНИК KP.RU