8 Апр 09:31 2019-04-08T09:31:32+03:00

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Серьезное ДТП произошло возле заправки на Бабушкина в Смоленске, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. В десятом часу утра 8 апреля там столкнулись несколько машин.

По словам очевидцев случившегося, автомобили получили серьезные повреждения. Из людей никто не пострадал.

- Из-за аварии занят правый ряд по направлению к Полиграфкомбинату, - сообщают очевидцы. - Возможно, будет пробка.

Ранее в Велиже иномарка сбила молодого мужчину и ребенка. Пешеходы получили тяжкий вред здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU