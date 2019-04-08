Серьезное ДТП произошло возле заправки на Бабушкина в Смоленске
Машины получили серьезные повреждения
ФОТО: ВКонтакте.
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Серьезное ДТП произошло возле заправки на Бабушкина в Смоленске, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. В десятом часу утра 8 апреля там столкнулись несколько машин.
По словам очевидцев случившегося, автомобили получили серьезные повреждения. Из людей никто не пострадал.
- Из-за аварии занят правый ряд по направлению к Полиграфкомбинату, - сообщают очевидцы. - Возможно, будет пробка.
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ИСТОЧНИК KP.RU