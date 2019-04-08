2019-04-08T09:31:32+03:00
Происшествия

Серьезное ДТП произошло возле заправки на Бабушкина в Смоленске

Машины получили серьезные повреждения
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло возле заправки на Бабушкина в Смоленске, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. В десятом часу утра 8 апреля там столкнулись несколько машин.

По словам очевидцев случившегося, автомобили получили серьезные повреждения. Из людей никто не пострадал.

- Из-за аварии занят правый ряд по направлению к Полиграфкомбинату, - сообщают очевидцы. - Возможно, будет пробка.

Ранее в Велиже иномарка сбила молодого мужчину и ребенка. Пешеходы получили тяжкий вред здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске планируют открыть отделение керлинга
53-летнюю женщину ищут в Смоленской области
37 смолян пострадали от укусов клещей
В Вязьме на дискотеке сильно избили подростков
Смоленск примет Всероссийскую эстафету «Дорога Памяти»
Нетрезвый смолянин выстрелил в посетителя ДК
В Смоленске спилят клены, дубы, березы
Легковушка столкнулась с фурой на Николаева в Смоленске
Смолянин выплатил жертве ДТП полмиллиона рублей
Озвучены сроки реставрации крепостной стены в Смоленске
Житель Смоленска до смерти избил знакомого
В Смоленске на набережной высадят ивы
В Смоленской области задержали убийцу-рецидивиста из Беларуси
Инцидентом с избиением подростка займется смоленский следком
Отключить тепло в домах смолян планируют с 24 апреля
На трассе в Смоленской области столкнулись тягач и легковушка
Из-за пала травы в Смоленской области едва не сгорели два жилых дома
Лопатинский сад Смоленска стал членом РАППА
В Смоленске куски штукатурки с фасада ТЦ сыпятся под ноги прохожим
Пенсионерка в Смоленской области "подарила" мошеннику 80 тыс. рублей