В Смоленске освятили древний храм на Соборном холме
В Смоленске освятили древний храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Соборном холме, сообщает пресс-служба смоленской митрополии. На Благовещение, 7 апреля, в стенах святого места прошла Божественная литургия.
По словам митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора, теперь в храме будут совершаться полуночные литургии по великим праздникам, таким как 9 мая, 22 июля, праздник Одигитрии и др.
- Я призываю всех вас любить этот светлый, радостный храм, - сказал митрополит Исидор, поблагодарив всех, кто помог привести в порядок его и прилегающую территорию.
Подходя к Кресту, верующие получили благословение - сладкие пряники в виде голубя. А в заключение праздника у входа в храм в небо выпустили живых голубей.
ИСТОЧНИК KP.RU