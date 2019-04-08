2019-04-08T10:07:55+03:00
Общество

В Смоленске освятили древний храм на Соборном холме

На Благовещение в стенах святого места прошла Божественная литургия
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ФОТО: Смоленская митрополия.ФОТО: Смоленская митрополия.
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В Смоленске освятили древний храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Соборном холме, сообщает пресс-служба смоленской митрополии. На Благовещение, 7 апреля, в стенах святого места прошла Божественная литургия.

По словам митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора, теперь в храме будут совершаться полуночные литургии по великим праздникам, таким как 9 мая, 22 июля, праздник Одигитрии и др.

- Я призываю всех вас любить этот светлый, радостный храм, - сказал митрополит Исидор, поблагодарив всех, кто помог привести в порядок его и прилегающую территорию.

Подходя к Кресту, верующие получили благословение - сладкие пряники в виде голубя. А в заключение праздника у входа в храм в небо выпустили живых голубей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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