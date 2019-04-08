СКР усмотрел убийство в деле об исчезновении подростка в Демидове

8 Апр 11:03 2019-04-08T12:06:52+03:00

Мальчик отмечал день рождения друга в лесу, после чего пропал

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Региональный СКР усмотрел убийство в деле об исчезновении 16-летнего подростка в Демидове, сообщает официальный представитель ведомства Наталья Зуева. 6 апреля мальчик отмечал день рождения друга в лесу на окраине города, после чего пропал.

По информации следователей, до сих пор ребенка продолжают искать полиция, спасатели и добровольцы. В настоящее время прочесывается лесополоса и окрестности Демидова.

Подросток ростом 190 см, худого телосложения, был одет в серые трико, свитера цвета хаки и, возможно, кепку.

ФОТО: ПСО "Сальвар".

- По факту произошедшего региональным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Если кому-то известна информация о пропаже несовершеннолетнего, просьба связаться с сотрудниками управления по телефону: 8-915-655-98-77.

ИСТОЧНИК KP.RU