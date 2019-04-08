2019-04-08T12:06:52+03:00
Происшествия

СКР усмотрел убийство в деле об исчезновении подростка в Демидове

Мальчик отмечал день рождения друга в лесу, после чего пропал
Поделиться:
ФОТО: ПСО "Сальвар".ФОТО: ПСО "Сальвар".
Изменить размер текста:

Региональный СКР усмотрел убийство в деле об исчезновении 16-летнего подростка в Демидове, сообщает официальный представитель ведомства Наталья Зуева. 6 апреля мальчик отмечал день рождения друга в лесу на окраине города, после чего пропал.

По информации следователей, до сих пор ребенка продолжают искать полиция, спасатели и добровольцы. В настоящее время прочесывается лесополоса и окрестности Демидова.

Подросток ростом 190 см, худого телосложения, был одет в серые трико, свитера цвета хаки и, возможно, кепку.

ФОТО: ПСО "Сальвар".

ФОТО: ПСО "Сальвар".

- По факту произошедшего региональным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Если кому-то известна информация о пропаже несовершеннолетнего, просьба связаться с сотрудниками управления по телефону: 8-915-655-98-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске задержали директора ФК «Днепр»
Смолянка стала героиней шоу «Модный приговор»
В Смоленске помоют фасады домов
Смоленские таможенники победили в первенстве Общества «Динамо» по плаванию
В Смоленской области задержали пассажира машины с 5 кг наркотика
В центре Смоленска снесли 11 «незаконных» ларьков
В Смоленской области изменится расписание скоростных «Ласточек»
Власти Смоленска приостановили покупку дорожной техники
Незаконную стройку обнаружили в Гнездовском сельском поселении
В Смоленске освятили древний храм на Соборном холме
Серьезное ДТП произошло возле заправки на Бабушкина в Смоленске
Семья медведей попала в фотоловушку в Смоленском Поозерье
Молодого мужчину и ребенка сбила машина в Смоленской области
Жители Смоленска провели субботник у Солдатского озера
Сильный дождливый циклон накроет Смоленщину
Губернатор Смоленской области проинспектировал городские объекты
Молодая женщина погибла при пожаре в Ярцево
Почти 1,5 тыс. га смоленской земли выжгли пожары
В Смоленске обновили экзаменационные маршруты для сдачи на права
В Смоленске отключат горячую воду на 23 улицах
Более тысячи смолян отправятся в армию весной
Смоляне просят отремонтировать пешеходную дорожку к поликлинике
Четыре технопарка для детей создадут в Смоленской области
Четверо жителей Смоленска стали жертвами телефонных мошенников
Микрорайон Смоленска спасают от огня
Жители Смоленска приведут в порядок Солдатское озеро
Губернатор Смоленской области хочет создать отряд по поиску пропавших детей