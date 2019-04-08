8 Апр 12:02 2019-04-08T16:24:33+03:00

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Незаконную стройку обнаружили в Гнездовском сельском поселении, сообщает пресс-служба губернатора. В деревне Глущенки на улице Сосновая проводились работы по устройству дамбы через русло безымянного ручья. При этом охранные мероприятия там не проводились. Нарушение было выявлено во время внепланово осмотра территории.

По информации пресс-службы, осмотр показал, что из-за работы техники поврежден культурный слой части русла ручья. Также там были высажены деревья в нарушение правил.

- Установлено, что работы проводил собственник участка, рядом с которым протекал ручей. Ранее он обращался в профильный департамент и был осведомлен об ограничении работ. В настоящее время проводятся контрольные мероприятия, - сообщили в администрации.

Уточняется, что вышеуказанная территория входит в «Гнездовский комплекс» и является культурным наследием федерального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU