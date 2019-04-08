Власти Смоленска приостановили покупку дорожной техники
Власти Смоленска приостановили покупку дорогой китайской дорожной фрезы прежней администрации, сообщает комитет по информационной политике. Такое поручение дал новый глава города Андрей Борисов. По его словам средства должны расходоваться прозрачно и рационально. Техника обошлась бы муниципалитету в 40 млн долларов.
- Закупки по явно завышенным ценам необходимо исключить, - заявил глава Смоленска.
Сообщается, что внимание властей привлекла конкурсная документация и процедура определения победителя аукциона, поэтому в настоящее время все процедуры приостановлены. Также о ситуации проинформирован региональный УБЭП, подана жалоба и в УФАС.
Между тем, в областном центре продолжается ямочный ремонт дорог. Как только среднесуточная температура вырастет до отметки +8 и выше дорожники приступят к более глобальным работам.
В минувшие выходные за ходом ремонта дорог и не только понаблюдал глава региона Алексей Островский.
ИСТОЧНИК KP.RU