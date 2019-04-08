2019-04-08T14:13:48+03:00
Общество

Власти Смоленска приостановили покупку дорожной техники

Глава города посчитал траты нерациональными
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ФОТО: пресс-служба городской администрации.ФОТО: пресс-служба городской администрации.
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Власти Смоленска приостановили покупку дорогой китайской дорожной фрезы прежней администрации, сообщает комитет по информационной политике. Такое поручение дал новый глава города Андрей Борисов. По его словам средства должны расходоваться прозрачно и рационально. Техника обошлась бы муниципалитету в 40 млн долларов.

- Закупки по явно завышенным ценам необходимо исключить, - заявил глава Смоленска.

Сообщается, что внимание властей привлекла конкурсная документация и процедура определения победителя аукциона, поэтому в настоящее время все процедуры приостановлены. Также о ситуации проинформирован региональный УБЭП, подана жалоба и в УФАС.

Между тем, в областном центре продолжается ямочный ремонт дорог. Как только среднесуточная температура вырастет до отметки +8 и выше дорожники приступят к более глобальным работам.

В минувшие выходные за ходом ремонта дорог и не только понаблюдал глава региона Алексей Островский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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