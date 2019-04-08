8 Апр 13:38 2019-04-08T13:38:06+03:00

В мае железнодорожный транспорт будет на час раньше отправляться из Москвы

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В Смоленской области изменится расписание скоростных «Ласточек», предупреждает пресс-служба МЖД. Коррективы связаны с ремонтом путей на станциях Милохово и Сафоново.

– 22, 25, 26 и 28 мая электропоезд №732 «Москва – Смоленск» отправится из столицы на 56 минут раньше обычного графика – в 12.04, и прибудет в Смоленск в 16.22. Остальные электропоезда, курсирующие в эти дни, будут отправляться и прибывать по расписанию, – предупреждают сотрудники компании с просьбой внимательно смотреть расписание. Также сотрудники МЖД приносят извинения в связи с изменением расписания транспорта.

Кроме того, железнодорожники напоминают, что на летних каникулах смоленские школьники могут проехать на поезде за полцены.

ИСТОЧНИК KP.RU