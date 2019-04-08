В центре Смоленска снесли 11 «незаконных» ларьков
Павильоны были установлены с нарушением законодательства
ФОТО: пресс-служба городской администрации.
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В центре Смоленска снесли 11 «незаконных» ларьков, сообщает пресс-служба городской администрации. Также специализированная организация демонтировала павильон с фруктами и овощами, который находился на улице Рыленкова у дома №17. Торговые точки были установлены с нарушением законодательства и портили внешний облик областного центра. Некоторые из них были установлены несколько лет назад и все это время из них велась торговля.
В администрации сообщили, что работа в данном направлении будет продолжена.
Ранее в областном центре снесли ларек с цветами и офис МФО.
ИСТОЧНИК KP.RU