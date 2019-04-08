2019-04-08T14:24:09+03:00
Общество

В центре Смоленска снесли 11 «незаконных» ларьков

Павильоны были установлены с нарушением законодательства
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ФОТО: пресс-служба городской администрации.ФОТО: пресс-служба городской администрации.
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В центре Смоленска снесли 11 «незаконных» ларьков, сообщает пресс-служба городской администрации. Также специализированная организация демонтировала павильон с фруктами и овощами, который находился на улице Рыленкова у дома №17. Торговые точки были установлены с нарушением законодательства и портили внешний облик областного центра. Некоторые из них были установлены несколько лет назад и все это время из них велась торговля.

В администрации сообщили, что работа в данном направлении будет продолжена.

Ранее в областном центре снесли ларек с цветами и офис МФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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