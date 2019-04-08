8 Апр 14:41 2019-04-08T14:41:02+03:00

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В Смоленской области задержали пассажира машины с 5 кг наркотика, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Мужчина пытался убежать от полицейских, проверявших документы у водителя.

По словам стражей порядка, мужчин задержали в Краснинском районе. Автомобиль, ехавший по трассе, остановили сотрудники ДПС. При общении с водителем выяснилось, что он нетрезв. Почувствовал неладное, пассажир машины схватил рюкзак и попытался убежать от полицейских, но вскоре был задержан.

- Экспертиза показала, что в рюкзаке, а также в салоне машины были наркотики. Общий вес запрещенных веществ составил более 5 кг. Пассажир машины сказал, что наркотики принадлежат ему, что, якобы он забрал их в Брянске, и должен был получить информацию, куда именно их доставить, - рассказали в полиции.

Уголовное дело по статье покушение на контрабанду наркотических веществ, а также покушение на сбыт в особо крупном размере, направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU