Смоленские таможенники победили в первенстве Общества «Динамо» по плаванию

8 Апр 15:45 2019-04-08T15:45:26+03:00

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5 апреля 2019 в Смоленске на базе плавательного бассейна «Днепр» прошло лично-командное первенство Смоленской региональной организации Общества «Динамо» по плаванию. Чемпионский титул в общекомандном зачете завоевали смоленские таможенники, сообщил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Владимир Сафонов.

В соревнованиях приняло участие 11 команд. За команду Смоленской таможни выступали: Лариса Поставенская, Евгений Боровков, Юрий Федоров, Денис Волков. Тренер команды – Александр Малыгин.

В личном первенстве женщины плыли дистанцию 50 метров вольным стилем, у мужчин дистанция была в два раза длиннее. Лариса Поставенская и Евгений Боровков стали бронзовыми призерами. Свой вклад в общекомандную победу в этом виде соревнований внесли Денис Волков и Юрий Федоров

В смешанной эстафете 4х50 метров вольным стилем таможенники стали вторыми, уступив первое место команде УФСБ.

В итоге в общекомандном зачете по сумме набранных очков команда Смоленской таможни стала победителем первенства. На втором месте - команда пловцов УФСБ, на третьем - Росгвардии.

10 апреля команду смоленских таможенников ждет новый старт в Туле, где пройдет чемпионат Центрального таможенного управления по плаванию среди таможенных органов ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU